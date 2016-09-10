ضبط 528 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات مختلفة بأسوان

مراسل«ONA»:

نفذت مديرية أمن أسوان، حملة مرورية مكبرة شارك فيها رجال المرور والبحث الجنائي، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن .

تضمنت الجهود نشر العديد من الأكمنة المرورية بالطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء أسوان، حيث أسفرت جهود الحملة عن تحرير 528 مخالفة .

وتضمنت أيضًا تحرير 22 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضًا التصالح الفورى فى 55 مخالفة، وتحرير 198 مخالفة غرامة ونش .

وتم سحب تراخيص 56 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 179 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.