أمريكا تحذر من استخدام «جالاكسي نوت 7» على متن الطائرات

حذرت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية الركاب من استخدام هاتف سامسونج «جالاكسي نوت 7» على متن الطائرات، عقب سحب الأجهزة بسبب خطر اشتعال النيران في البطارية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قالت إدارة الطيران الاتحادي، المعنية بسلامة الطيران بالولايات المتحدة، في بيان، إنه تم نصح الركاب بغلق الهواتف طوال الرحلة، ويفضل ألا يستقلوا الطائرة وبحوزتهم هذه الهواتف من الأساس.

وأضافت “في ضوء الحوادث الأخيرة والمخاوف التي أثارتها شركة سامسونج بشأن أجهزة نوع «جالاكسي نوت 7»، فأن إدارة الطيران الاتحادي تنصح الركاب بشدة بعدم تشغيل أو شحن هذه الأجهزة على متن الطائرات، وبعدم وضعها في أي أمتعة يتم فحصها”.

وبدأت سامسونج سحب هذا النوع من الأجهزة الذكية بعد شكاوى بزيادة سخونة البطارية، وقال العشرات من المستهلكين إن هواتفهم اشتعلت فيها النيران خلال الشحن.

وسوف يتم سحب نحو 2.5 مليون جهاز سامسونج «جالاكسي نوت 7» من مختلف أنحاء العالم، وتعرض الشركة استبدالها.

وحذرت بعض شركات الطيران بالفعل الركاب من الصعود على الطائرات وبحوزتهم هذه الهواتف.