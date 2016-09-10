بروموميديا: توصلنا لاتفاق مع «بريزنتيشن» لبث مباريات الدوري على «DMC sport»

كتبت- إنجي لطفي

أعلنت شركة برموميديا، أنها توصلت لصيغة اتفاق مع شركة بريزنتيشن سبورت صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وشركة «D Media» لمنح حق بث مباريات الدورى العام بداية من موسم 2016-2017 لمجموعة قنوات «DMC».

ويأتي الاتفاق بإذاعة المباريات على قناتي أون سبورت «On Sport» و «DMC Sport» وحصول شركة بروموميديا على الحقوق الحصرية للإعلان على كلا القناتين فيما يخص مباريات الدورى العام.

وتتفق شركة بروموميديا و شركة برزنتيشن سبورت على أن الإندماج الإعلامي الضخم الذي جرى بين شركة إعلام المصريين، وشركة D media خلال الساعات الأخيرة يمثل خطوة غير مسبوقة هدفها تطوير المحتوى الرياضي والارتقاء بكرة القدم المصرية مستقبلا.