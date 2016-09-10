أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القضاء الإيطالي: راضون عن نتيجة لقاءات القضاة المصريين بشأن قضية «ريجيني»

Google+ Print
القضاء الإيطالي: راضون عن نتيجة لقاءات القضاة المصريين بشأن قضية «ريجيني» القضاء الإيطالي: راضون عن نتيجة لقاءات القضاة المصريين بشأن قضية «ريجيني»

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

ذكرت مصادر قضائية إيطالية اليوم الجمعة، إن هيئة القضاء في العاصمة روما راضية عن النتيجة التي تمخضت عنها لقاءات أمس واليوم مع القضاة المصريين لبحث قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني.

وأضافت المصادر – في تصريحات بثتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية – أن “الوثائق التي تلقاها رئيس نيابة روما جوزيبي ينياتوني، الذي التقى فريق التحقيق المصري مع نائبه فرانشيسكو كابورالي والمدعي العام سيرجو كولايوكو، تمثل – بالنسبة لفريق القضاة بالعاصمة – نقلة في النوعية والوضوح”.

ووفقًا للمحققين الإيطاليين، “فإن المواد التحقيقية التي حملها الوفد المصري، تمثل عملًا كبيرًا ومفيدًا لتطور مجرى التحقيقات، لأنه وفقًا للمعطيات المقدمة الآن، تم تحديد عناصر جديدة في المنطقة التي عاش فيها ريجيني، سواء أكان وقت اختفائه في الـ 25 من يناير أم في أيام اكتشاف جثته على طريق القاهرة – الإسكندرية”.

وخلصت المصادر إلى القول إن المواد ستقدم الآن فرصة للمحققين الإيطاليين لمواصلة التقدم بالتحقيقات على أمل التوصل إلى الحقيقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا