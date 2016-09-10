ربة منزل بالبحيرة تقتل زوجها طعنًا بـ«سكين» لخلافات أسرية بينهما

مراسل«ONA»:

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة حيث تجردت ربة منزل من كل معانى المشاعر الإنسانية وقامت بقتل زوجها بطعنها نافذة فى الظهر لخلافات أسرية بينهما .

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد تلقيه إخطارًا من المستشفى العام بوصول “محمد. ح. ا”، سائق، ومقيم شارع عرابى بندر رشيد، جثة هامدة إثر إصابته جرح طعنى نافذ بالظهر من الناحية اليسرى .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم حازم خيرى وكيل الفرع، وبسؤال والدة المجنى عليه، “أمل.أ.م”، ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، اتهمت زوجة المجنى عليه “شيماء.م.م” ربة منزل ومقيمه بذات العنوان بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين)، وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات أسرية بينهما .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد السيسي وإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة فى الجريمة (سكين)، وباستجوابها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وجارى العرض على النيابة العامة .