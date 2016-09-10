أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ربة منزل بالبحيرة تقتل زوجها طعنًا بـ«سكين» لخلافات أسرية بينهما

Google+ Print
ربة منزل بالبحيرة تقتل زوجها طعنًا بـ«سكين» لخلافات أسرية بينهما ربة منزل بالبحيرة تقتل زوجها طعنًا بـ«سكين» لخلافات أسرية بينهما

أرشيفية

مراسل«ONA»:

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة، اليوم الجمعة، واقعة مؤسفة حيث تجردت ربة منزل من كل معانى المشاعر الإنسانية وقامت بقتل زوجها بطعنها نافذة فى الظهر لخلافات أسرية بينهما .

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير مباحث مركز شرطة رشيد، يفيد تلقيه إخطارًا من المستشفى العام بوصول “محمد. ح. ا”، سائق، ومقيم شارع عرابى بندر رشيد، جثة هامدة إثر إصابته جرح طعنى نافذ بالظهر من الناحية اليسرى .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم حازم خيرى وكيل الفرع، وبسؤال والدة المجنى عليه، “أمل.أ.م”، ربة منزل ومقيمه بذات العنوان، اتهمت زوجة المجنى عليه “شيماء.م.م” ربة منزل ومقيمه بذات العنوان بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين)، وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات أسرية بينهما .

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد محمد وإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة من ضبط المتهمة والأداة المستخدمة فى الجريمة (سكين)، وباستجوابها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وجارى العرض على النيابة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني