«لؤى» ضيف برنامج «بوضوح» مع «عمرو الليثى»

يستضيف الإعلامي، عمرو الليثى، فى حلقة غنائية ببرنامج «بوضوح»، فى وقفة عيد الأضحى، الأحد المقبل، المطرب لؤي، فى أمسية موسيقية، حيث يشدو بباقة متميزة من أجمل أغانيه، وتتطرق الحلقة إلى نشأته فى مدينة السويس لأم مصرية وأب فلسطينى ودراسته فى كلية التربية الموسيقية، وأيضًا مشاركته فى فرقة “قيثارة”.

ويكشف «لؤى» أسرار خاصة حول أسباب غيابه عن الساحة الغنائية، رغم انطلاقته القوية وحصوله على حب الجماهير من أول ألبوماته عام 2003، وحقق شهرة واسعة حينها بأغنية «آه يا ليل يا عين»، كما تتطرق الحلقة الى الحديث حول أحدث ألبوماته الغنائية «عايشها» وتصوير فيديو كليب «بحبك».

جدير بالذكر ان «لؤي» قد شارك فى غناء تتر مسلسل “كلام على ورق” والغناء في أفلام مثل، واحد من الناس 2006، وأحلام الفتى الطايش 2008.