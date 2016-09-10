السفير السعودي بالعراق يطالب «الإندبندنت» البريطانية بالإعتذار

نفى ثامر السبهان سفير المملكة العربية بدولة العراق، اليوم الجمعة، أن يكون له ابن عم يدعى “عبد السلام”، شارك فى القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما زعمت صحيفة الإندبندنت.

ووجه “السبهان” رسالة لحساب الجريدة البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، قائلًا “إشارة إلى ما ورد فى موقع جريدتكم بأنني رفضت إدانة ابن عمي الذي قتل ضمن صفوف داعش، أفيدكم أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولا يوجد لدى ابن عم باسم عبد السلام”.