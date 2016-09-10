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السفير السعودي بالعراق يطالب «الإندبندنت» البريطانية بالإعتذار

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السفير السعودي بالعراق يطالب «الإندبندنت» البريطانية بالإعتذار السفير السعودي بالعراق يطالب «الإندبندنت» البريطانية بالإعتذار

ثامر السبهان، السفير السعودي بالعراق

نفى ثامر السبهان سفير المملكة العربية بدولة العراق، اليوم الجمعة، أن يكون له ابن عم يدعى “عبد السلام”، شارك فى القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، كما زعمت صحيفة الإندبندنت.

ووجه “السبهان” رسالة لحساب الجريدة البريطانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، قائلًا “إشارة إلى ما ورد فى موقع جريدتكم بأنني رفضت إدانة ابن عمي الذي قتل ضمن صفوف داعش، أفيدكم أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولا يوجد لدى ابن عم باسم عبد السلام”.

وأضاف قائلًا “كما أؤكد أن ليس هناك أى شخص من عائلتي قام بالقتال فى صفوف داعش أو غيرها من الجماعات المتطرفة فى العالم، لذا أطلب منكم تصحيح الخبر والاعتذار عن ذلك، كما أحتفظ بحقي فى اتخاذ أي إجراءات قانونية”.

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