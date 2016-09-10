بالفيديو - بايرن ميونيخ يسرق شالكة في قمة مثيرة

نجح بايرن ميونيخ في خطف انتصارا مثيرا على حساب شالكة بهدفين دون رد في قمة الجولة الثانية التي جمعتهما على ملعب الأخير بالدوري الألماني الممتاز.

وواصل بايرن ميونيخ تصدره المبكر للبوندزليجا الذي يحمله لقبه أخر 4 مواسم.

وبالرغم من المباراة الجيدة التي قدمها شالكة إلا أن البافاري نجح في خطف الانتصار بواقعية من قلب جيلسينكيرشن.

وبعد ربع ساعة هادئة بدأت خطورة أصحاب الأرض تظهر على مرمى مانويل نوير الذي كان رائعا كالعادة وتصدى لمحاولة مزدوجة من كونوبلاينكا وهونتلار ليحمي عرينه من هدف.

وواصل شالكة شن غاراته الخطيرة على بايرن والتي انتهت عند نوير أو أقدام هوميلز ومارتينيز مدافعي بايرن ميونيخ مقابل ضغط واستحواذ بافاري لم يشكل خطورة كبيرة.

وشهد الشوط الأول توقف طريف للمباراة بعد إصابة الحكم الذي عاد واستئنف اللعب بعد تلقيه للعلاج.

وفي الشوط الثاني كاد شالكة أن يباغت بايرن ميونيخ بهدف رائع عن طريق هونتلار الذي سدد من 30 ياردة لكن عارضة نوير أبعدت الكرة.

وأهدر ليفاندوفيسكي فرصة غريبة بعدها بدقائق بعد أن حول عرضية ألابا من الناحية اليسرى خارج المرمى الخالي من حارسه بطريقة غريبة.

لكن البولندي عاد وسجل هدفا هو الأول في المباراة قبل النهاية بعشر دقائق من انفراد تام قبل أن يودع الكرة في الشباك بهدوء.

وضغط شالكة محاولا إدراك التعادل الذي كاد أن يكلفه هدفا ثانيا عن طريق توماس مولر لكنه أخطأ العرضية برأسه.

لكن الأمور في الدقيقة 92 انتهت بشكل تام بعد أن سجل كيميش الهدف الثاني لبايرن ميونيخ من مرتدة قاده دوجلاس كوستا ليمرر إلى ليفاندوفيسكي ومنه لكيميش ثم في الشباك مستغلين تقدم أصحاب الأرض.

شاهد هدفي المباراة