تقرير في الفانتازي – 6 نصائح لرواد اللعبة قبل الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

عاد الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولي.. وانتهت سوق الانتقالات في أوروبا وأبرم العديد من الفرق صفقات قوية وعاد بعض اللاعبين من الإصابة، وكل هذا يؤثر على اختيارات في الـFantasy.

وينتظر عددا كبيرا من الجماهير المتابعة للدوري الإنجليزي انطلاق الجولة الرابعة من أجل خوص لعبة Fantasy Premier League التي جذبت خلال المواسم السابقة عدد كبير من المتابعين في مصر خاصة أنها واقعية وتعتمد على أداء اللاعبين في المباريات واختيارات المشتركين.

دليلك للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي 2016/2017

ويقدم لكم FilGoal.com عدة نصائح لرواد اللعبة قبل انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

هجوم وست هام

أكثر المستفيدون من فترة التوقف الدولي هو فريق وست هام الذي عقد عدة صفقات مميزة أبرزها التعاقد مع سيموني زازا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى استعادة عددا من لاعبيه المصابين وأصبح مشاركتهم في الجولة الرابعة أمام واتفورد مؤكدة.

عاد مانويل لازنيزي من الإصابة بالإضافة إلى النجم ديميتري باييه بجوار المتألق ميشيل أنطونيو، وتواجد هذا الثلاثي خلف المهاجم زازا يمنح هجوم وست هام قوة كبيرة أمام منافسيه.

دفاع أرسنال اكتمل

من الفرق التي استغلت فترة التوقف الدولي ونهاية سوق الانتقالات بشكل جيد كان أرسنال الذي تعاقد مع المدافع الألماني المميز شكودران موستافي، بالإضافة إلى المهاجم الإسباني لوكاس بيريز.

وبخلال ذلك خرج أرسنال من فترة التوقف الدولي دون أي خسائر في اللاعبين أو إصابات لنجومه.

والآن ولأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم اكتملت صفوف أرسنال خاصة خط الدفاع الذي سيشغله في مباراة ساوثامبتون البرتغالي هيكتور بيليرين ولوران كوسيليني وموستافي وناتشو مونريال.

ليفربول يعود إلى أنفيلد

عاد فريق ليفربول للعب على ملعبه أنفيلد بعدما غاب عنه في الجولات السابقة بسبب أعمال الصيانة والتوسيع في الملعب.

أنفيلد أصبح جاهزا لاستقبال ليفربول في مباراة ليستر سيتي، وبسعة جماهيرية أكثر من السابقة بعدما وصل عدد مقاعد الملعب إلى 54 ألف و74 مشجعا.

بعودة فريق ليفربول إلى أنفيلد سيزداد قوة بمساندة الجماهير واللعب على أرضه وهذا يرجح فرصه في الفوز وتسجيل الأهداف.

غياب أجويرو

بالفعل غياب سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي عن فريقه في دربي مدينة مانشستر أمام يونايتد خسارة كبيرة للفريق ولكل من اختاره في اللعبة.

غياب أجويرو عن اللقاء أيضا يؤثر بشدة على هجوم مانشستر سيتي، لأنه كان يسجل الكثير من الأهداف ويجعل زملائه يحتسب لهم تمريرات حاسمة، لكن مع عدم مشاركته في المباراة بالتأكيد سيتأثر هجوم فريقه.

دفاع تشلسي

من أقوى الدفاعات في في الدوري حتى الآن، وازداد دفاع تشيلسي قوة بالتعاقد مع ديفيد لويز في الساعات الأخيرة من الانتقالات.

وأشار أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي عن احتمالية اللعب بثلاثة مدافعين بتواجد لويز بجوار جاري كاهيل وجون تيري، مع الثنائي برانيسلاف إيفانوفيتش وسيزار أزبليكويتا. وهذا الخماسي خلف لاعب الوسط نجولو كانتي وأمام الحارس تيبو كورتوا يجعل تسجيل هدفا في تشيلسي أمر صعبا للغاية.

تشيلسي يخرج لمواجهة سوانزي سيتي في ملعب "ليبرتي ستيدوم" وهو في قمة مستواه ومتصدرا للدوري بالتساوي مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

القائد

كالعادة نتحدث عن اختيار قائد الفريق الذي تحتسب له النقاط بالضعف في نهاية التقرير، في هذه الجولة سيكون اختيار القائد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الذي يلعب على ملعبه أمام مانشستر سيتي أمرا منطقيا.

وبخلاف إبراهيموفيتش من الممكن اختيار رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الذي يمر بفترة تألق معه فريقه وحصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

بالإضافة إلى إدين أزار نجم تشيلسي الذي يقدم مستوى مميز منذ انطلاق الدوري وهو أكثر اللاعبين احرازا للنقاط في اللعبة حتى الآن.