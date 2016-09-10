إغلاق صيدلية شهيرة بدمنهور بعد افتتاحها بساعات لمخالفتها شروط الترخيص

مراسل«ONA»:

قامت إدارة التفتيش الصيدلى التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، بإغلاق صيدلية شهيرة بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور، عقب إفتتاحها بعدة ساعات، وذلك لمخالفتها شروط الترخيص .

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم إغلاق الصيدلية لمخالفتها شروط ترخيصها وعدم وجود مدير مسئول لها فى ظل وجود حركة للبيع والشراء داخلها.

وأضاف، أنه تم تطبيق القانون بعيدًا عن الأزمة المحتدمة بين نقابة الصيادلة وصاحب صيدليات شهيرة وأنه يمكن فتح الصيدلية من جديد عقب توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات القانونية.

وأوضح، أنه تم إغلاق هذه الصيدلية الجديدة التى تنتمى لأشهر سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية بعد بلاغ نقابة الصيادلة لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة التى تحظر على الصيدلى إمتلاك أكثر من صيدليتين.