4 نصائح لتعزيز خصوبة الرجال.. أهمها إنقاص الوزن وممارسة تمارين كيجل

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 4 نصائح لتعزيز الخصوبة عند الرجال، وهو الأمر الذى يشغل بال الكثيرين منهم بطبيعة الحال، خصوصا أولئك الذين يعانون تأخر الإنجاب، وتشمل النصائح التى ذكرها الموقع الآتى:

1. الحد من وزن الجسم فهى الخطوة الأولى التى يجب اتباعها، لأن السمنة تؤثر فعليا فى نوعية الحيوانات المنوية فى بعض الحالات، لذا من الضرورى ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام والقيام بنشاط بدنى.

2. من الخطوات المهمة التى يجب اتخاذها عند رجل يعانى من ضعف الخصوبة تغيير النظام الغذائى، ويمكن تناول الكثير من الفاكهة والخضروات التى تساعد على تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

3. ممارسة تمارين كيجل تساعد فى تعزيز الصحة التناسلية عند الذكور، وتدفق السائل المنوى، ويمكن أن تكون الخصوبة أفضل عند ممارسة تمارين كيجل بانتظام.

4. من الضرورى استشارة الطبيب المختص لمعرفة المشاكل الدقيقة وراء ضعف الخصوبة، وعدد الحيوانات المنوية، لأن حل المشكلة يتوقف على السبب فيمكن اتباع نظام غذائى وبعض التمرينات الرياضية.

وكما جاء فى التقرير فإن خصوبة الرجل تلعب دورا مهما فى حدوث الحمل، كما أن كثيرا من الذكور مازالوا حتى الوقت الحالى لا يعلمون أن السبب وراء مشاكل ضعف الخصوبة هو نمط حياتهم واتباعهم عادات سيئة كالتدخين وشرب الخمور والتعرض للإجهاد.