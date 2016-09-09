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بالصور.. «محافظ قنا» يقود حملة لإزالة المخلفات بـ «كورنيش النيل»

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بالصور.. «محافظ قنا» يقود حملة لإزالة المخلفات بـ «كورنيش النيل» بالصور.. «محافظ قنا» يقود حملة لإزالة المخلفات بـ «كورنيش النيل»

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أثناء حملة ازالة تعديات المراكب النيلية

قاد «السيد عبد الحميد الهجان» محافظ قنا، حملة أمنية من شرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية لإزالة المخالفات بكورنيش النيل بمدينة قنا، وذلك في اطار استعدادات المحافظة لعيد الاضحي المبارك، يرافقه اللواء عبدالمنعم فرغلى مساعد مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و اوضح «الهجان»، انه تم خلال الحملة إزالة تعديات المراكب النيلية المتمثلة في وضع 14 سلم خشبي و4 سلالم حديد و7 طبليات خشبية علي حافة الكورنيش و11 مكبر صوت تتسبب في إزعاج المواطنين، وقد تم تحرير محاضر للمخالفين بتلك التعديات.

كما اصدر «الهجان»، تعليماته بتشكيل لجنة من هيئة حماية النيل وشرطة المسطحات المائية وإدارة الكورنيش لتخصيص مكان محدد كمراسي للمراكب النيلية، مشددًا علي ضرورة مراجعة تراخيص تلك المراكب،

وتابع «الهجان»، انه ينبغى التأكد من معايير السلامة والأمان بكل منها مع ايقاف عمل المراكب المخالفة، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين، كما أعطي تعليماته للمسئولين بالأهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الكورنيش بالشكل اللائق استعدادًا لإستقبال المواطنين خلال عيد الاضحي المبارك.

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