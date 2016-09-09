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مرتضى يكشف شروط الطريقة الجديدة في حضور جماهير الزمالك لقاء الوداد

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مرتضى يكشف شروط الطريقة الجديدة في حضور جماهير الزمالك لقاء الوداد مرتضى يكشف شروط الطريقة الجديدة في حضور جماهير الزمالك لقاء الوداد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طريقة حضور جماهير فريقه للقاء الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد في الـ16 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مرتضى منصور: "وزعنا استمارات داخل نادي الزمالك من أجل أن يملأها المشجع ويعيدها إليّ مع صورة البطاقة وأربع صور شخصية، ليحصل على بطاقة خاصة - كارنيه -".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "يوم السبت أو الأحد سنبدأ تسليم البطاقات. وعن طريق البطاقات سيتم تسليم التذكرة من منافذ البيع".

وواصل "البطاقات كُتب عليها عدة نقاط خاصة يجب الالتزام بها".

وأوضح "أولا، حامل البطاقة موافق على تفتيشه في أي وقت. ممنوع إلقاء الحجارة أو الشماريخ أو الألعاب النارية على أرض الملعب. يجب الالتزام بالتشجيع المثالي فقط دون الاعتداء لفظيا على أي عنصر من عناصر اللعبة".

وتابع "لا للاعتداء لفظيا على حكم المباراة أو الفريق المنافس أو مؤسسات الدولة. من لم يلتزم بذلك سيتم رصده عن طريق الكاميرات داخل الملعب".

وأتم "تلك الاستمارات هي بمثابة العقد الرسمي بين النادي والجماهير. لا مكان للمخالفين".

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فيديو اليوم السابع