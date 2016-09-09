مرتضى: سنطبع تذاكر لجماهير الوداد بأي عدد سيُطلب.. ووعد في قمة الأهلي

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طباعة أي عدد سيتم طلبه من سفارة المغرب بخصوص حضور جماهير الوداد للقاء نصف نهائي دوري الأبطال.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد في الـ16 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال مرتضى منصور: "أي عدد من التذاكر سيتم طلبه من المغرب لجماهير الوداد، سنطبعه دون تفكير".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "أي عدد مهما كان، سنطبعه لجماهير الوداد سواء المتواجدة في مصر أو القادمة من المغرب".

وواصل "جماهير الوداد فوق رأسنا".

قمة الأهلي

وتطرق مرتضى للحديث عن قمة الأهلي والزمالك في نهاية الدور الأول من الدوري المصري ليعد بإقامتها في استاد القاهرة وبحضور أعداد "غفيرة من الجماهير".

وأردف "ولكن ذلك في حالة نجاح تجربة الاستمارات والبطاقات للجماهير. وقتها ستكون مباراة الأهلي والزمالك بحضور جماهيري".

وكشف مرتضى يوم الجمعة شروط "الطريقة الجديدة" في حضور جماهير الزمالك للقاء الوداد. (طالع التفاصيل)