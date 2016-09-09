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بالصور.. رحالة إيطالي يزور الوادى الجديد بدراجة هوائية ويؤكد «مصر بلد آمنه»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

قام الرحالة الايطالي أنطونيو، بزيارة الوادي الجديد قادمًا من محافظة الأقصر في رحلة حول الأرض بدأها منذ عام ونصف من دولة جنوب أفريقيا .

وبدأ “أنطونيو”، رحلته بدراجة هوائية منذ عام ونصف العام من جنوب أفريقيا مرورًا بالسودان ثم حتى وصل إلى الوادي الجديد ومنها سيتجه إلى الواحات البحرية ومنها إلى القاهرة ثم شبه جزيرة سيناء .

ووجه “أنطونيو” رسالته إلى العالم قائلًا : “مصر آمنة” هذا ما وجدته من تجوالي في الواحات وأعشق الصحراء وأهالي الواحات فهم أهل كرم .

ومن جانبه قال محسن عبد المنعم، مدير فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إنه تم إعداد برنامج لزيارة الرحالة الإيطالي، تضمنت زيارة أهم أشهر المناطق الأثرية في المحافظة .

 

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