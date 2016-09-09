بان كي مون: تجربة كوريا الشمالية النووية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الجمعة، اجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة.

وصرح أمام الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك “هذا انتهاك جديد لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأضاف قائلًا “هذا العمل غير المقبول يهدد الأمن والسلم في المنطقة، ويوضح لنا أن الحظر الدولي للتجارب النووية يجب تشديده بصورة عاجلة”.

ودعا الأمين العام الحكومة في كوريا الشمالية إلى تغيير منهجها، وطالب مجلس الأمن باتخاذ اجراء، قائلًا “علينا أن نوقف هذه الدائرة المتسارعة من تدهور الأوضاع على وجه السرعة”.

وقال بان كي مون، وهو وزير خارجية سابق لكوريا الجنوبية، إنه يأسف أن “رغبته الخاصة ومبادرته” لتحسين الوضع فى شبه الجزيرة الكورية لم تتحقق.

وأضاف “لا أفهم ببساطة السبب وراء مواصلتهم “السلطات الكورية الشمالية “المضي فى هذا الطريق”.