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وزير الخارجية يصل القاهرة قادمًا من العاصمة اليوناينة

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وزير الخارجية يصل القاهرة قادمًا من العاصمة اليوناينة وزير الخارجية يصل القاهرة قادمًا من العاصمة اليوناينة

سامح شكري – وزير الخارجية

مراسل«ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكرى، قادمًا من أثينا شارك خلالها فى مؤتمر رودس للأمن والاستقرار، الذى دعا إليه وزير خارجية اليونان بمشاركة عدد من الدول الأوروبية والعربية.

وقال مصدر بمطار القاهرة، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية أنهى إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، على متن الطائرة القادمة من أثينا.

وناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى والأمنى فيما بينها، لتحقيق الاستقرار فى تلك المنطقة وإحتواء الأزمات المتزايدة بها بالدول المشاركة .

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