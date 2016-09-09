تركيا تدعو لفرض حظر جوي فوق شمالي سوريا

طالب وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، اليوم الجمعة، بضرورة فرض منطقة حظر جوي لمساعدة اللاجئين على العودة إلى شمالي سوريا، حيث طردت القوات المسلحة التركية مسلحي تنظيم داعش المتطرف.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، قال غاويش أوغلو “من أجل أن يعود السكان إلى ديارهم، لن يكون العمل البري وحده كافيًا، يجب علينا أيضًا منع الهجمات الجوية”، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وقال “أوغلو” إن هذه ليست مهمة الناتو وحده، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستتطلب دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ورحب “ستولتنبرغ” بجهود تركيا لتصعيد القتال ضد تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية في المنطقة، قائلًا “علينا أن نقف معًا في الكفاح ضد الإرهاب الدولي”.

وأضاف أن “الحل يكمن في تدريب القوات المحلية” كما كان الناتو يفعل لمكافحة الإرهاب في أفغانستان والعراق.