شريف عثمان.. بطل مصري أبكى السيسي.. وحقق أول ذهبية مصرية بالبارلمبياد ( فيديو)

تمكن الرباع المصري شريف عثمان، لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال، من حصد أولى ميداليات البعثة المصرية ضمن منافسات رفع الاثقال وزن 59 كيلو جرامًا في دورة الالعاب البارالمبية ريو دي جانيرو 2016 التي تقام في البرازيل.

وظهر البطل المصري مع الرئيس السيسي أثناء حضوره احتفالية يوم الشباب المصري التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية، يوم 9- 1 – 2016 مع أبطال مصر الأولمبيين.

وأثناء كلمة البطل المصري تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدت على وجهه ملامح البكاء، بسبب قصة كفاح البطل الرياضي المعاق، الذي ابكى السيسي.

دموع الرئيس السيسي لم تذهب هباء بعد بكاءه بسبب قصة كفاح البطل المصري، حيث وعد عثمان بتحقيق الذهبية الثالثة له قبل البطولة، وهو مانجح فيه بالفعل اليوم بعد فوزه بأول ذهبية لمصر في ريو.

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