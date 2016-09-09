اتحاد الكرة يكشف موعد نهاية الدوري للموسم الجديد.. ' و70% يوم الجمعة '

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عن موعد نهاية الموسم الجديد من الدوري.

موسم جديد من الدوري المصري ينطلق في الـ15 من الشهر الجاري. (تعرف على مباريات الجولة الأولى)

وقال عامر حسين: "في حالة لم يحدث أي طوارئ وكان سير الدوري بشكل طبيعي، سينتهي في الـ30 من شهر يونيو".

وأضاف في تصريحات عبر قناة دريم 2 مجيبا على سؤال (هل سيتم لعب المباريات على 3 أيام فقط في الأسبوع؟) قائلا: "مستحيل حدوث ذلك".

وأوضح "لعب 3 أيام فقط في الأسبوع الواحد سيجعل الدوري يستمر لمدة طويلة للغاية نظرا للتوقفات الكثيرة".

وأردف "ولكن هذا الموسم ستقام المباريات بنسبة 70% يوم الجمعة إلى جانب نسبة 95% أن تكون مباريات كل جولة على 3 أيام".