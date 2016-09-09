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اتحاد الكرة يُجيب.. لماذا لم يُعاقب الأهلي والزمالك على أحداث نهائي الكأس

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اتحاد الكرة يُجيب.. لماذا لم يُعاقب الأهلي والزمالك على أحداث نهائي الكأس اتحاد الكرة يُجيب.. لماذا لم يُعاقب الأهلي والزمالك على أحداث نهائي الكأس

لماذا لم يتم توقيع عقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك بسبب الاشتباكات التي حدثت مع نهاية قمة نهائي كأس مصر؟ سؤال يُجيب عنه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

الزمالك توج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف. لقاء شهد اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة. (طالع التفاصيل)

ولم يتعرض أي لاعب لأي عقوبة من قبل اتحاد الكرة، فلماذا ذلك؟ يُجيب عامر حسين قائلا: "عندما تحدث مناوشات واشتباكات دائما تأتي العقوبات بعد تقرير الحكم".

وأردف في تصريحات عبر قناة دريم 2 "لكن للأسف في هذه المباراة لم يكتب الحكم أو مراقب المباراة أي شيء بخصوص الاشتباكات".

وأوضح "طاقم التحكيم بالكامل لم يكتب أي تفاصيل ولم يذكر الاشتباكات. فقط المراقب كتب (حدثت مشادة بين لاعبي الفريقين)".

وواصل "لم يذكر أي تفاصيل ولم يذكر الأشخاص الأساسية السبب في الأزمة. ولذلك لم نوقع أي عقوبات".

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فيديو اليوم السابع

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