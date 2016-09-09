تقرير في الدوري – أسوان يبحث عن الانسجام وعدم الهبوط.. ويتبع طريقة ' ركن الحافلة '

بعد موسم أرضى طموحات أسوان أنهى فيه الدوري بالمركز الخامس عشر، يدخل ممثل الوجه القبلي موسمه المقبل بطموحات جديدة.

وظهر أسوان الذي تأهل عاد للدوري الممتاز من جديد في الموسم الماضي مباريات جيدة مع عماد النحاس المدير الفني للفريق واستطاع الاستمرار في الدوري للموسم المقبل الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

ويقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

الموسم الماضي

أسوان واحدا من ثلاث فرق فقط لم تغير مدربها في الموسم الماضي رفقة المصري ومصر للمقاصة، ومنذ بداية الدوري لنهايته كان عماد النحاس هو مدرب الفريق.

وحقق أسوان الموسم الماضي الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 مباراة، بينما خسر 15 مرة وحصد 35 نقطة، وسجل الفريق 28 هدفا وتلقى 44 هدفا.

هداف أسوان في الموسم الماضي كان إيهاب المصري برصيد 6 أهداف وجاء بعده المهاجم البوركيني إيرك تراوري برصيد 4 أهداف.

الصفقات

رحل عن أسوان بنهاية الموسم الماضي أكثر من 15 لاعبا أبرزهم المهاجم إيهاب المصري وإيرك تراوري وفؤاد سلامة ومحمد الفيومي وإبراهيم الشايب وعبد الله فاروق والحارس محمود رضا.

بينما تعاقد أسوان استعدادا للموسم الجديد مع أكثر من 20 لاعبا أبرزهم أحمد شديد قناوي وعمر بسام وأحمد عمران وكريم مانش وأحمد شعراوي وعصام سعد ومحمد خليفة ومعاذ الحناوي ومهاب سعيد، وأخير مع إسلام الفار لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

الموسم المقبل.. تفادي الهبوط

يعتمد أسوان على الدفاع بقوة واستغلال المرتدات لتسجيل الأهداف وهذا ما تحدث عنه عماد النحاس مدرب الفريق، وقال أيضا أنه يتبع طريقة "ركن الحافلة" في الدفاع ثم الاستحواذ على الكرة، لكنه كان يعاني من عدم وجود عناصر تتحول للهجوم بسرعة، ومع التعاقدات الجديدة من الممكن أن يتوفر ذلك لفريق أسوان.

ويرى عماد النحاس أن الموسم المقبل للدوري المصري سيكون غاية في الصعوبة على الجميع وسيشهد منافسة شرسة من كل الفرق، لذلك أكد أن هدف الفريق الأول سيكون البقاء في الدوري للموسم بعد المقبل.

أزمات أسوان

في الموسم الماضي كانت الأزمة الأبرز لأسوان هي التنقلات خارج المدينة لخوض مباريات الدوري وكان هذا يكلف النادي الكثير من الأموال نظرا لبعد المسافة بين أسوان وباقي محافظات مصر ما جعل النادي يهدد بالانسحاب من الدوري.

لكن بنهاية الموسم الماضي تغلب أسوان على هذه الأزمة بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان على تحملهم تكاليف السفر، ليستمر الفريق في خوض مبارياته على ملعب أسوان.

ومن أهم الأزمات التي ستواجه الفريق الموسم الحالي هي كثرة اللاعبين الجدد في الفريق وتحدث عنها عماد النحاس المدير الفني لأسوان في حوار سابق له مع FilGoal.com.

(طالع حوار عماد النحاس)

النحاس يرى أن رحيل الفريق الذي خاض الموسم الماضي بالكامل تقريبا مع التعاقد مع لاعبين جدد لتكوين فريق جديد سيجعل أسوان في حاجة لخوض عدد كبير من المباريات حتى يظهر التجانس بين للاعبين ويستطيع تنفيذ أفكاره في الملعب.