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الكشف عن - عتاب طاهر ليول بسبب سعد سمير ضد الزمالك ورد المدرب

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الكشف عن - عتاب طاهر ليول بسبب سعد سمير ضد الزمالك ورد المدرب الكشف عن - عتاب طاهر ليول بسبب سعد سمير ضد الزمالك ورد المدرب

كشف ياسر أيوب مدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي لأول مرة العتاب الذي دار بين محمود طاهر رئيس النادي ومارتن يول المدير الفني للفريق بسبب سعد سمير في لقاء نهائي كأس .

الزمالك فاز على الأهلي في نهائي كأس مصر وتوج باللقب بعد ثلاثية مقابل هدف كتبت اللقب للزمالك.

لقاء شهد تعرض سعد سمير لإصابة قوية في الوجه إلا أنه أكمل المباراة حتى النهاية. ولكن هذا الأمر تسبب في عتاب بين طاهر ويول قبل رحيل الأخير.

وقال ياسر أيوب: "محمود طاهر وجه عتابه إلى مارتن يول بسبب استكمال سعد سمير لأحداث المباراة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة دريم 2 "مارتن يول فسر الأمر لطاهر بأنه يتعامل مع لاعب محترف وطبيب محترف".

وواصل "ولذلك يول سأل سعد سمير، هل تقدر على استكمال المباراة؟ فأجاب الأخير، نعم. نفس الأمر مع الطبيب الذي أوضح أيضا ليول أن سعد سمير يقدر على استكمال المباراة".

وأتم أيوب حديثه موضحا وجهة نظره في الأمر قائلا: "احترم رأي يول بكل تأكيد، ولكن هذا التعامل لا يحدث هنا".

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