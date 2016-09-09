بالفيديو - ستانلي يقود الزمالك للفوز على دجلة قبل مواجهة الوداد

قاد النيجيري ستانلي أوهواتشي مهاجم نادي الزمالك فريقه لتحقيق الانتصار على وادي دجلة وديا بهدف مقابل لاشيء.

الزمالك واجه دجلة وديا يوم الجمعة في أخر الاستعدادات لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ستانلي من ركلة جزاء مع مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة اعتماد مؤمن سليمان مدرب الزمالك على خماسي في الوسط بمشاركة أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" مع ستانلي كمهاجم وحيد.

ويستعد الزمالك لملاقاة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري.

شاهد - هدف ستانلي أمام دجلة

** الهدف من صفحة المختلط1911 على فيسبوك ومن تصوير محمد يحيي**