مران الأهلي - البدري يوقف التقسيمة أكثر من مرة ومروان يواصل التأهيل

أوقف حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي مران يوم الجمعة أكثر من مرة من أجل علاج الأخطاء.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الـ17 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخاض الأهلي مرانه في الخامسة من مساء يوم الجمعة وشهد المران تقسيم البدري للاعبين على مجموعتين لخوض مباراة بينهما.

وشهدت التقسيمة إيقاف اللعب أكثر من مرة من جانب البدري للوقوف على أخطاء اللاعبين وإعطائهم تعليمات فنية.

وعلى الجانب ذاته واصل مروان محسن مهاجم الأهلي تدريباته التأهيلة بشكل منفرد. ويعاني مروان من آلام في الحوض.

ويخضع مروان لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه لمواجهة الإسماعيلي في بداية الدوري