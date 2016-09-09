أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - البدري يوقف التقسيمة أكثر من مرة ومروان يواصل التأهيل

Google+ Print
مران الأهلي - البدري يوقف التقسيمة أكثر من مرة ومروان يواصل التأهيل مران الأهلي - البدري يوقف التقسيمة أكثر من مرة ومروان يواصل التأهيل

أوقف حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي مران يوم الجمعة أكثر من مرة من أجل علاج الأخطاء.

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي في الـ17 من الشهر الجاري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وخاض الأهلي مرانه في الخامسة من مساء يوم الجمعة وشهد المران تقسيم البدري للاعبين على مجموعتين لخوض مباراة بينهما.

وشهدت التقسيمة إيقاف اللعب أكثر من مرة من جانب البدري للوقوف على أخطاء اللاعبين وإعطائهم تعليمات فنية.

وعلى الجانب ذاته واصل مروان محسن مهاجم الأهلي تدريباته التأهيلة بشكل منفرد. ويعاني مروان من آلام في الحوض.

ويخضع مروان لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه لمواجهة الإسماعيلي في بداية الدوري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع