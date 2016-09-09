عموري: المشاركة مع الإسماعيلي أهم من تخفيض عقدي

شدد عمرو عبد الفتاح "عموري" لاعب الإسماعيلي الجديد أن ما يشغل تفكيره حاليا هو المشاركة مع فريقه الموسم المقبل والظهور بمستوى جيد.

وقال عموري في تصريحات للصحفيين: "لا يهمني تخفيض قيمة عقدي مع الإسماعيلي، اتفقت مع إدارة النادي على كل الأمور وأبحث فقط عن اللعب والمشاركة في المباريات".

وأضاف "أثق في قدراتي الفنية بشكل كبير وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظن عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلي الذي يثق في إمكانياتي".

ووافق عموري قبل أيام على تعديل قيمة تعاقده مع الإسماعيلي رفقة حسني عبد ربه قائد الفريق ليكون الثنائي أول من وافقوا على تعديل عقودهم من النادي".

وكان الإسماعيلي تعاقد مع عموري قادما من خيطان الكويتي خلال سوق الانتقالات الصيفية.