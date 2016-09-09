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أوباما يوضح حقيقة إصابته بسبب طارق حامد

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أوباما يوضح حقيقة إصابته بسبب طارق حامد أوباما يوضح حقيقة إصابته بسبب طارق حامد

هل بالفعل تعرض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك المعار إلى وادي دجلة لإصابة بسبب طارق حامد خلال اللقاء الودي؟ سؤال أجاب عنه اللاعب.

الزمالك فاز على دجلة بهدف مقابل لاشيء في أخر الاستعدادات لمواجهة الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي إفريقيا(طالع التفاصيل).

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ستانلي في لقاء شهد إصابة أوباما عقب نزوله في الشوط الثاني.

وكتب أوباما عن إصابته عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) لينفي أن إصابته بسبب طارق حامد، قائلا: "كنت مصابا قبل المباراة وعندما شارك تجددت الإصابة. طارق حامد أحسن لاعب وسط في ".

وتمنى أوباما تتويج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا ليحقق "السادسة" في تاريخه.

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