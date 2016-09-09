«الصحة»: وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة السادسة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، مساء اليوم الجمعة ، ويبلغ من العمر75 عامًا، وهو من محافظة الاسكندرية، ويتبع بعثة الحج السياحى .

وأوضح الدكتورعلى حجازى، مساعد وزير الصحة والسكان، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفى يدعى “عبدالمنعم السيد عبدالمنعم على”، توفى إثر حادث طريق، وتم نقله على الفور الى مستشفى النور التخصصى بمكة، حيث تم تلقيه الإسعافات اللازمة ، ولكن وافته المنية.

وتلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغ الوفاة من المستشفى التى كان محتجز بها ، ويتم حاليًا التنسيق مع الجهات المسئولة لإنهاء استخراج شهادة الوفاة.