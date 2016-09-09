مساعد وزير الداخلية الأسبق عن إنشاء مباني للشرطة الأسرية: «لن يكلف الدولة شئ‎»

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء، محمد نور الدين، إن الشرطة الأسرية موجودة في كل دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في بعض الدول العربية مثل لبنان والأردن.

وأضاف «نور الدين»، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن إنشاء مباني للشرطة الأسرية لن يكلف الدولة أي شئ، لذلك يجب تعاون المحافظ مع رجال الأعمال في إنشاء هذه المباني.

وأوضح «نور الدين»، أن حق رؤية الطفل كان يتم في مقرات الحزب الوطني قبل ثورة 25 يناير، وأنه في حالة إنشاء مباني للشرطة الأسرية، فسيكون حل الخلافات الزوجية في هذه المباني.

ودعا «نور الدين»، مجلس النواب بضرورة الموافقة على قانون الشرطة الأسرية، مقترحًا أن يكون تمويل إنشاء مباني للشرطة الأسرية من المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال، والجهود الذاتية.