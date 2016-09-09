بالصور.. المنشد «مصطفى عاطف» يتألق بحفل الساقية ويطرب المئات من مريديه

احيا المنشد المصري «مصطفى عاطف» حفلًا للانشاد الديني بالأمس، الخميس الموافق الثامن من سبتمبر، بساقية الصاوي بالزمالك بحضور المئات من مستمعيه ومريديه.

بدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ولمدة ساعتين متواصلتين قدم خلالهما المنشد «مصطفى عاطف»، العديد من الاغاني الدينية والاناشيد التي لاقت اعجاب الحضور منها عدد من اغاني البومه الاخير «طيب قوي» فحرص على غناء «طيب قوي» و «لوم الصحاب» و «صليت عليه»، بالإضافة لغناء «من مكة للمدينة» و «قمر» التي غناها اكثر من مرة بناءًا على طلب الجمهور و «خير البرية» و «عيني لغير جمالكم» و «ايه العمل يا احمد» و «على باب سيدنا النبي» و«قد كفاني علم ربي» و «زاد شوقي للمدينة»، كما قام مصطفى بغناء اغنيتين باللهجتين السورية والاندونيسية.

رحب «مصطفى عاطف»، بحضور الحفل على رأسهم والدته وشقيقه احمد وبعض اقاربه واصدقائة منهم فاتن سعد الله وتامر زناتي ومنى حسن عباس زكي، كما رحب ايضا بالمصور “احمد كوتي” على المسرح وقدمه للجمهور بانه من قام بتصوير غلاف البومه «طيب قوي».

وكانت من الفقرات المميزة فى الحفل مشاركة المنشد «عبد الرحمن رشدي» الغناء مع مصطفى عاطف لمدة ربع ساعة قاما فيها بقيول رضا الجمهور خلال الحفل.

يذكر ان الشيخ «مصطفى عاطف»، تابع لمؤسسة الازهر وحامل لرخصة امامة بالمساجد وسوف يؤم المصلين بصلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.