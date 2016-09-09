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بالفيديو - قبل مواجهة الزمالك.. ضربة الـ90 تكتب وداع الوداد لكأس المغرب

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بالفيديو - قبل مواجهة الزمالك.. ضربة الـ90 تكتب وداع الوداد لكأس المغرب بالفيديو - قبل مواجهة الزمالك.. ضربة الـ90 تكتب وداع الوداد لكأس المغرب

ودع فريق الوداد الرياضي المغربي مسابقة كأس العرش المغربي وذلك بعد التعادل أمام المغرب الفاسي بهدف لكل فريق.

الوداد يستعد لمواجهة الزمالك في الـ16 من الشهر الجاري على برج العرب في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقبل مواجهة الزمالك تلقى الوداد ضربة قوية في الـ90 كتبت وداعه لمسابقة الكأس بعد الخسارة ذهابا 1-0 والتعادل إيابا 1-1 على ملعبه.

الوداد تقدم سريعا عن طريق رضى هجهوج قبل مرور الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول.

ولكن مع وصول الدقيقة 90 سجل كوفي بوا مهاجم المغرب الفاسي هدفا قاتلا في مرمى الوداد من تسديدة صاروخية.

ليتأهل المغرب الفاسي إلى ربع النهائي ويودع الوداد الكأس قبل مواجهة الزمالك.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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