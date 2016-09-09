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نشرة «ONA»| شريف منير ينضم لـ ميجا FM .. وسيف زاهر ينضم لـهيتس .. والغندور على شعبي FM

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نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

تعاقدت محطة ميجا FM مع الفنان شريف منير، على تقديم برنامج «كلمتين وبس»  وتعد فكرة البرنامج مأخوذة من فكرة البرنامج الذي كان يقدمه الفنان الراحل «فؤاد المهندس»، والذي يتناول سلبيات الشارع المصري.. للمزيد

الفنان شريف منير

الفنان شريف منير

قام راديو النيل بتغيير خريطته بعدما تعاقد مؤخرًا مع خالد الغندور وسيف زاهر، حيث ينتقل برنامج الرياضي الصباحي لسيف زاهر على راديو هيتس بعد ما كان سيذاع على شعبي FM فيما ينتقل برنامج برنامج خالد الغندور على راديو شعبي FM بدلًا من راديو هيتس.. للمزيد

الإعلامي سيف زاهر

الإعلامي سيف زاهر

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج “يوم بيوم” على شاشة النهار اليوم، الفنانة  ليلي علوي في حوار خاص أول أيام  عيد الأضحى يوم الإثنين، للكشف عن  كواليس فيلمها الجديد “الماء والخضرة والوجه الحسن”… للمزيد

ريهام السهلي

ريهام السهلي

فى إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يستضيف الإعلامى عمرو الليثى نجوم الأغنية الشبابية فريق اوكا ، اورتيجا ، شحته كاريكا، فى الرابعة مساء الإثنين المقبل، أول ايام العيد، من خلال برنامج «بوضوح» على شاشة الحياة.. للمزيد

لإعلامى عمرو الليثى

الإعلامى عمرو الليثى

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أونا

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