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ليفربول يفتتح ملعب أنفيلد بعد توسيع المدرجات

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ليفربول يفتتح ملعب أنفيلد بعد توسيع المدرجات ليفربول يفتتح ملعب أنفيلد بعد توسيع المدرجات

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي افتتاح ملعب أنفليد واستعداده لاستضافة مباريات الفريق بعدما شهد في الفترة الأخيرة أعمال صيانة لتوسيع المدرجات.

وأصبح الملعب يستع الآن لحضور54 ألف و74 مشجعا، بزيادة 8 آلاف مقعد عن السعة السابقة.

وبسبب أعمال الصيانة والتوسيع غاب ليفربول عن خوض المباريات على ملعب أنفيلد في الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويستعد ملعب أنفيلد لاستقبال ليفربول غدا السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي عندما يواجه ليستر سيتي حامل لقب الدوري.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط.

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