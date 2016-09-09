دراسة – برشلونة أكثر شعبية من ريال مدريد على الإنترنت

(إفي): أشارت دراسة إلى أن نادي برشلونة لكرة القدم سجل "شعبية أكبر من ريال مدريد على محركات البحث عبر الإنترنت" خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، بينما فاقت شعبية نجم الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو تلك التي سجلها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي على الشبكة العنكبوتية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة "Cupontion.es" أن عدد متابعي النادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يبلغ 94 مليون شخص مقابل 92 مليون للريال، فيما بلغ عدد متابعي البرسا على "تويتر" 35.7 مليون بواقع 2.7 مليون أكثر من الملكي (33 مليون).

وفيما يخص عمليات البحث على محرك "جوجل" على مستوى عالمي سجل برشلونة 42 نقطة مقابل 39 للريال.

وعلى أساس جغرافي، اشارت الدراسة إلى أن الريال في أوروبا كان له شعبية أكبر في فرنسا والبرتغال، بينما كانت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أكثر اهتماما ببرشلونة.

وأظهرت الدراسة أن ريال مدريد سجل شعبية أكبر في آسيا مقارنة بالبرسا الذي يحظى بجماهيرية أوسع في منطقة الدول العربية.

أما بالنسبة لنجمي الفريقين الإسبانيين، كان كريستيانو هو الأكثر شعبية في كل أنحاء أوروبا وآسيا باستثناء اليابان التي أظهرت ميلا أكبر لميسي، فيما سجل البرغوث الأرجنتيني جماهيرية أوسع في دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية.

وبالنسبة لعمليات البحث على محرك "جوجل"، سجل "الدون" شعبية وصلت إلى 27 نقطة مقابل 22 لميسي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يحظى نجم كرة القدم البرتغالي بـ117 مليون متابع على "فيسبوك" مقابل 87 مليون في حساب المهاجم الأرجنتيني.