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يحيى قدرى: قضية محافظ القاهرة حفظت لعدم وجود دليل ولم يسدد مبالغ للكسب

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يحيى قدرى: قضية محافظ القاهرة حفظت لعدم وجود دليل ولم يسدد مبالغ للكسب يحيى قدرى: قضية محافظ القاهرة حفظت لعدم وجود دليل ولم يسدد مبالغ للكسب

محافظ القاهرة

قال المستشار يحيى قدرى، منسق تيار التنوير، إن البلاغ ضد محافظ القاهرة الجديد اللواء عاطف عبد الحميد فى الكسب غير المشروع إبان عهد الإخوان تم حفظه لعدم وجود دليل عليه، لافتاً إلى أنه لم يقم بتسديد أى مبلغ للكسب غير المشروع.

وأوضح منسق تيار التنوير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن ما أثير حول سداد اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الجديد 4 ملايين جنيه أو 18 مليون جنيه، ما هى إلا شائعات هدفها تشويهه، لافتاً إلى أن اللواء عاطف تم عرضه على الكسب غير المشروع بعد اتهامه بالحصول على أموال غير مستحقه،مؤكدًا أنه كان عضو مجلس إدارة بإحدى شركات الطيران، وأن كل ما كان يتقاضاه كان قانونيا، ورفض أن يسدد أى مبالغ عند عرضه على الكسب وأصر على خوض التحقيقات حتى نهايتها.

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