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العثور على جثة طفل داخل دورة مياه مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

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العثور على جثة طفل داخل دورة مياه مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ العثور على جثة طفل داخل دورة مياه مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

ارشيفية

عثرت إحدى العاملات بمستشفى دسوق، على جثة طفل داخل كيس بلاستيك بدورة مياه قسم النساء والتوليد بمستشفى دسوق العام ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة .

تلقى اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، يفيد بعثور احدى العاملات بمستشفى دسوق على طفل داخل كيس بلاستيك، بدورة مياه قسم النساء والتوليد ، وانتقل ضباط مباحث قسم دسوق ، وتبين أن الجثة لطفل ملفوف بقطعة قماش، داخل كيس أبيض،عمره ٦ أشهر .

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وفتح التحقيقات بنيابة دسوق تحت إشراف المستشار محمد الزنفلي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ .

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