وزير الصناعة: 22.148 مليار جنيه قيمة التراجع في عجز الميزان التجاري خلال 6 أشهر

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، اليوم الجمعة، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت تراجعا ملحوظا في عجز الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي «يناير يونيو» تعكس نجاح جهود الوزارة في مساندة قطاع التصدير.

وأضاف قابيل في تصريح له اليوم الجمعة أن قطاع التصدير بعد أن شهد تراجعا على مدى ما يقرب من 15 شهرا، نجحت الوزارة في إيقاف نزيف تراجع الصادرات بل وتم تحقيق معدلات إيجابية في العديد من القطاعات التصديرية، فضلًا عن إصدار مجموعة من القرارات لتنظيم الاستيراد خاصة الاستيراد العشوائي الذي يسمح باستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلبا على الصناعة المحلية وأيضا على صحة وسلامة المستهلك المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع العجز في الميزان التجاري بمقدار 22.148 مليار جنيه بما نسبته 11.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى مستوى 173 مليارا و187 مليون جنيه مقابل 195 مليارًا و335 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أ ش أ