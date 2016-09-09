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ناصر أمين: المنظمات الحقوقية بريئة من اختراق الدول الغربية‎

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ناصر أمين: المنظمات الحقوقية بريئة من اختراق الدول الغربية‎ ناصر أمين: المنظمات الحقوقية بريئة من اختراق الدول الغربية‎

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين

قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يُعرض على المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفًا أن رؤية هي السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، لذلك يجب على الدولة أن يكون تدخلها في أضيق الحدود.

وأضاف «أمين» خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي،: “نحن نريد قانونًا يحرر عمل الجمعيات الأهلية”، متابعًا أن الحكومة المصرية تريد التدخل في كل تفاصيل قانون مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع «أمين» أنه: “يجب أن يتم إنشاء الجمعيات الأهلية عن طريق الإخطار”، لافتاً إلى أن المنظمات الحقوقية بريئة من اختراق الغرب لها، بالإضافة إلى أن القوى الخارجية لا تستخدم هذه المنظمات.

وأوضح «أمين» أن المنظمات الحقوقية شريك أساسي في إدارة البلاد، كما أنها لا تسعى للحكم، ولا تنافس على مقاعد البرلمان، مشيرًا إلى أنه هناك حالة من القلق بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

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