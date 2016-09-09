البنتاجون ينفي ضلوعه بمقتل قائد «جيش الفتح» في سوريا

نفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الجمعة، أي دور له في مقتل القائد العسكري لـ “جيش الفتح”، أكبر تحالف من الفصائل الجهادية والاسلامية في سوريا، الذي قتل في غارة جوية قرب حلب.

وقتل أبوعمر سراقب، الذي قاد جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرت اسمها إلى “جبهة فتح الشام” في يوليو الماضي، في غارة جوية استهدفت مقرًا كان تجتمع فيه قيادات بارزة في جيش الفتح في ريف حلب الخميس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس أن مقتله “لم يكن في غارة جوية أمريكية”.

وأضاف “مهما كان الذي حدث فإن الجيش الأمريكي لم يكن ضالعًا فيه”.

ويشن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة غارات يومية في شمال سوريا، إلا أنه يركز على تنظيم داعش ويبتعد عن المعارك في حلب حيث تتقاتل القوات الحكومية بدعم من روسيا مع الفصائل المسلحة.

وقال ديفيس “ليس لدينا أي سبب لنتواجد في حلب، أنها ليست مكاناً يتواجد فيه داعش”.

وصرح مسؤول عسكري أخر لاحقاً لوكالة فرانس برس أن روسيا هي “المشتبه به الرئيسي” في الضربة التي قتلت سراقب.

ويأتي مقتل سراقب في وقت خسر “جيش الفتح” أحد أبرز المعارك في سوريا، والتي يخوضها منذ أكثر من شهر في جنوب مدينة حلب بعدما تمكن الجيش السوري من إعادة فرض الحصار على الاحياء الشرقية في المدينة.