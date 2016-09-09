«زراعة كفر الشيخ» تستعد للعيد بغرف عمليات لمنع الإعتداء على الأراضى الزراعية

مراسل«ONA»:

شكلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، غرفة عمليات رئيسية، وغرف فرعية بالإدارات الزراعية فى مدن المحافظة، لمنع الإعتداء على الأراضى الزراعية، ومنع حرق قش الأرز، وتكثيف المرور خلال أجازة العيد لرصد المخالفين من المزراعين الذين يستغلون العطلة للبناء على الأراضى الزراعية.

وقال المهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريح صحفي، إنه شكل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الزراعة، وغرفا فرعية بكافة الإدارات الزراعية .

وأشارالي أنه طالب رؤساء الغرف بمتابعة ورصد المخالفات أولا بأول، لمنع زيادة الاعتداء على الأراضى الزراعية، وتحرير محاضر للمخالفين والتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، إضافة لمنع حرق قش الأرز.

وأضاف، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ومحمد الصيرة السكرتير العام، مشددًا على رصد المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة التعديات من المهد، ومرور العاملين بالإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية لمنع التعدى على الأراضى بالبناء أو حرق قش الأرز.