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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس

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محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وقدم بيل غيتس التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ..متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيدا من التطور والتقدم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لـ "بيل غيتس" عن شكره للتهنئة وما أبداه من مشاعر طيبة .

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المشتركة في المجالات الانسانية والمبادرات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض والمخاطر الصحية التي تؤثر وتهدد حياة الأطفال واهمية استمرار تضافر مختلف الجهود بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالأعمال الانسانية لتحقيق افضل الحلول والنتائج في مجالي الصحة والتعليم حول العالم.

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