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عامر حسين : الدوري الجديد سينتهي في يونيو 2017

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عامر حسين : الدوري الجديد سينتهي في يونيو 2017 عامر حسين : الدوري الجديد سينتهي في يونيو 2017

عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اليوم الجمعة، موعد انتهاء الموسم الحالي من مسابقة الدورى العام، وفقًا لجدول المباريات الذي تم تحديده.

وأعلن “حسين” أن مسابقة الدوري العام ستبدأ 15 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية شهر يونيو 2017، إذا سارت المباريات بالشكل المحدد لها وفقًا للجدول.

أضاف رئيس لجنة المسابقات، خلال تصريحاته لبرنامج “الكرة فى دريم” أنه من المستحيل تطبيق نظيرة المهندس هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية بتحديد ثلاثة أيام فى الأسبوع لخوض مباريات الدوري، مثل النظام الأوروبي، مؤكدًا أنه فى تلك الحالة سيحتاج الموسم لـ 12 أو 13 شهرًا لاستكمال المسابقة.

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