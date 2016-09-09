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عودة 9 من أبناء قرية تنده لأسرهم بالمنيا بعد احتجازهم بمصراته فى ليبيا

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عودة 9 من أبناء قرية تنده لأسرهم بالمنيا بعد احتجازهم بمصراته فى ليبيا عودة 9 من أبناء قرية تنده لأسرهم بالمنيا بعد احتجازهم بمصراته فى ليبيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

عاد اليوم 9 من أبناء قرية تنده بمركز ملوي المحتجزين في دولة ليبيا وهم :علاء أحمد على عبد الرحمن 26 سنه  نجار مسلح، ونجل عمه ايمن عشرى على عبد الرحمن 21 سنه، نجار مسلح، وشقيقة محمد عشرى على عبد الرحمن 18 سنه نجار مسلح،  وأحمد السيد فؤاد درويش، 28  سنه ، ومحمود عبد الفتاح خميس جمعه، 18 سنه، وإبراهيم محمد إبراهيم 18 سنه، وخالد شعبان محمود 19 سنه،  و عقل عبد الفتاح و محمد فاروق خميس جمعه  

ويبقى محتجزا محسن أمين عبد العزيز أحمد 23 سنه حداد وسط طلبات من الأهالى للخارجية المصرية بعودته مثل باقى زملائه.

يذكر أن الجيش الليبي احتجز 10 عمال مصريين من قرية تندا التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا، على بوابة مدينة مصراته منذ قرابة 25 يوما.


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