بالصور.. ضبط 30 طن سكر وأرز داخل مصنع تعبئة غير مرخص فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين، بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين ، بالتعاون مع وحدة مباحث الفشن من ضبط مصنع تعبئة غير مرخص بداخلة 30 طن سكر وأرز.

وتلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لامن بنى سويف إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائى بورود معلومات تفيد قيام "أحمد .ح" مصنع تعبئة بمدينة الفشن بتعبئة سكر وأرز دون الحصول على ترخيص.

وقام النقيبان محمد محروس معاون مباحث الفشن ومعتز حامد معاون مباحث التموين من ضبط مصنع تعبئة سكر وأرز بدون ترخيص بمدينة الفشن وبداخله 25 طن سكر و5 طن أرز وتم ضبط 2 ماكينة تعبئة سكر وأرز داخل المصنع. تم التحفظ على المضبوطات وصاحب المصنع وحرر محضر بالواقعه وجارى العرض على النيابة.