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مدرب موسكرون: أحببت عقلية ' البطل ' تريزيجيه بسبب ما حدث منه

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مدرب موسكرون: أحببت عقلية ' البطل ' تريزيجيه بسبب ما حدث منه مدرب موسكرون: أحببت عقلية ' البطل ' تريزيجيه بسبب ما حدث منه

تحدث جلين دي بوك المدير الفني لنادي موسكرون البلجيكي لأول مرة عن المصري محمود حسن "تريزيجيه" الوافد الجديد لصفوف الفريق قادما من أندرلخت.

تريزيجيه رحل معارا من أندرلخت إلى موسكرون خلال سوق الانتقالات الصيفية. (طالع - تريزيجيه يتحدث عن طلب غريب فاجئ مدرب موسكرون)

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الجمعة وقبل انطلاق الجولة السادسة من الدوري البلجيكي، تحدث مدرب موسكرون عن تريزيجيه قائلا: "أحببت العقلية التي يمتلكها تريزيجيه".

وأضاف "لقد كان بطلا في وكذلك لعب في فريق كبير مثل أندرلخت".

وواصل "لم يشكو من مدة رحلة عودته من معسكر منتخب بلاده إلى بلجيكا. رحلت استمرت لأكثر من 16 ساعة ولكنه لم يشتكي من ذلك وطلب التدرب مع الفريق. أعجبني جدا ما فعله. أحب تلك العقلية".

وعن إمكانية ظهور تريزيجيه يوم السبت أمام زولت وارجم، قال جلين: "لا أعرف حتى الآن".

وأردف "ولكن من الواضح أنه سيكون متاحا في المباراة".

ويستعد موسكرون لمواجهة زولت في الجولة السادسة من الدوري البلجيكي.

ويحتل موسكرون المركز الـ14 برصيد 3 نقاط من 5 مباريات.

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