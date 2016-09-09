مقتل 100من قيادات وعناصر داعش بالعراق بينهم مصرى من عائلة الظواهرى

نفذت طائرات عراقية من طراز "إف 16" غارات على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى بمناطق متفرقة فى محافظة الأنبار غربى العراق، مما أسفر عن مقتل 100 إرهابى بينهم قيادات بالتنظيم وتدمير أسلحة وأحزمه ناسفة وذخيرة وعبوات ناسفة ومضافات للإنغماسيين والانتحاريين بداعش.

وكشفت "خلية الصقور" الاستخبارية بوزارة الداخلية العراقية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، عن تكثيف الجهد الاستخبارى الميدانى فى المناطق التى يسيطر عليها داعش وتحديد الأهداف الاستراتيجية المؤثرة فى مناطق (القائم، وعكاشات، وعانه، وراوه والرطبة) غربى محافظة الأنبار، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 11 غارة جوية يوم الثلاثاء الماضى لاستهداف مواقع داعش.

وأشار البيان إلى أنه من بين القتلى مساعد والى الفرات وهو سعودى الجنسية ويعد من أبرز المسؤولين الشرعيين فى الولاية، ومسؤول الانغماسيين وهو من سكان الفلوجة وكان موقوفاً فى سجن بوكا وبعد هروبه من الفلوجة سكن حى التنك بالقائم، ومسؤول الانتحاريين العرب وهو سوري، والمسؤول الإعلامى لولاية الأنبار ناقل بريد المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى الذى قتل مؤخرا بسوريا.

وأضاف أن من بين القتلى أيضا المسؤول العسكرى عن جزيرة الخالدية شرقى الرمادى وفر من هناك إلى منطقة راوه، ومسؤول نقل الإرهابيين والسيارات إلى الخطوط الأمامية من راوه وهارب من سجن بادوش، ومسؤول الغنائم وهو عراقى الجنسية، ومسؤول تجهيز سرية الفاروق من سكان الأنبار بمنطقة البو مرعى وهارب من سجن "أبو غريب"، وأمير سرية الفاروق بقطاع راوه، ومسؤول كتيبة الخرساني، وآخر عمره 40 عاماً من سكان حى التنك بالقائم وهو مصرى الجنسية من عائلة أيمن الظواهرى زعيم تنظيم "القاعدة".