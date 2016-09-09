أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الصيادلة» تحذر «الأطباء» من محاولة الاستيلاء على دار الحكمة

Google+ Print
«الصيادلة» تحذر «الأطباء» من محاولة الاستيلاء على دار الحكمة «الصيادلة» تحذر «الأطباء» من محاولة الاستيلاء على دار الحكمة

أرشيفية

مراسل«ONA»:

حذرت نقابة الصيادلة، في بيان لها نقابة الأطباء، مما وصفته بمحاولات الاستيلاء على مقر دار الحكمة وضمها إلى أصولها الثابتة، رغم أن الدار وفقاً للقانون ملكاً للنقابات الأربع وهى “الصيادلة والأطباء البشريين والأسنان والبيطريين” .

ودعت نقابة الصيادلة اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم الأربع نقابات بإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد لبنود الجمعية العمومية للاتحاد، المقرر عقدها 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد “تعنت” نقابة الأطباء ورفضها المتكرر لحجز القاعة لإقامة دورات تدريبية واجتماعات للصيادلة رغم أنها غير مشغولة في توقيت إقامة تلك الدورات والاجتماعات.

وأوضحت النقابة، أن دار الحكمة رمزًا لإتحاد المهن الطبية على مدار تاريخه ومكان لعقد اجتماعات النقابات الأربع وكانت تمتلكها الجمعية الطبية التي كانت تضم صيادلة وأطباء بشريين وأسنان وليس أطباء فقط، وتنازلت الجمعية عن مقر دار الحكمة للاتحاد ولم تدرج مطلقاً ضمن الأصول الثابتة لميزانيات نقابة الأطباء، وتم الاتفاق حينها على إدارة قاعات الدار من قبل نقابة الأطباء على أن تحجز بطلب مقدم من أى نقابة.

وأشار البيان إلى أنه ظل لنقابة الصيادلة حتى بداية التسعينيات ثلاثة مكاتب بدار الحكمة ومنها حجرة اجتماعات مجلس نقابة صيادلة وتوجد محاضر للجلسات تثبت ذلك بالفعل.

وأوضحت نقابة الصيادلة، أن تصاعد الأحداث بدأ حين تقدمت نقابة الصيادلة بطلب لحجز قاعة دار الحكمة لإقامة دورة تأهيل لخريجيها، ورفض أمين عام مساعد نقابة الأطباء الطلب بأسلوب غير لائق، فى حضور الدكتورة منى المهدي رئيس لجنة التعليم الصيدلي المستمر بالنقابة، وبعد ذلك عرض الأمر على نقيب الأطباء الذي وافق على حجز القاعة ووقع على ذلك بعد أن تأكد من أن القاعة غير مشغولة في الأيام الثلاثة للدورة إلا أن نقابة الأطباء تعنتت وضربت بقرار نقيبهم عرض الحائط وأصرت على رفض تسليم القاعة، على حد قوله.

وأضافت، أنها طالبت بعد ذلك الموقف بعقد جلسة طارئة لمجلس الاتحاد ووافق رئيس الاتحاد ولم يتم الدعوة للمجلس ،كما طالبت النقابة بتاريخ 7 أغسطس الماضي بإضافة إثبات ملكية مبنى دار الحكمة للاتحاد لبنود الجمعية العمومية للاتحاد التي سوف تعقد 30 سبتمبر .

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنها بعد طلبها بضم بند إثبات ملكية دار الحكمة للعمومية، فوجئت بخطاب من أمين عام الأطباء يؤكد فيه أن دار الحكمة هي أحد أصول نقابة الأطباء ولا يجوز للاتحاد السؤال عن سند ملكيتها بالرغم من تأكيد نقيب الأطباء أمام كل أعضاء الاتحاد بأن الدار ملك للاتحاد.

وتابع البيان  قائلا : إذ  تؤكد نقابة الصيادلة على ملكية دار الحكمة لاتحاد نقابات المهن الطبية ، وتحذر من محاولات نقابة الأطباء من اللعب بالنار وخطف وضم دار الحكمة لأصولها الثابتة فانها لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء تلك المهاترات العبثية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين