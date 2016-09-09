ضبط مسجل خطر بحوزته هيروين فى كفر الشيخ

مراسل«ONA»:

تمكنت مباحث قسم أول بكفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير الأمن، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى من إلقاء القبض على مسجل خطر بحوزته 250 جرام من الهيروين، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، ومعاونيه من إلقاء القبض على “ح.ع.ع” 30 سنة مسجل خطر تحت رقم 61626 “فئة ج .سرقات عامة”، من قرية الحمراوى، وبحوزته 92 تذكرة هيروين تزن 250 جرام، قبل ترويجهما على عملائه بقرية الحمراوى التابعة لمركز كفر الشيخ، ومدينة كفر الشيخ.

تحرر المحضر رقم 9208 جنايات قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.