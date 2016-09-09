تقرير في الجول - ' النادي اليويو ' قصة لقب وحيد تشارك فيه قطبي مانشستر

مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. تقاسما المدينة لكنهما لم يجتمعا يوما على حب البعض.

في إنجلترا حين يعتاد ناد ما على الهبوط سريعا فور صعوده للدرجة الممتازة، يطلقون عليه "النادي اليويو" وهذا ما اجتمع عليه قطبي مانشستر فقط تاريخيا.

"النادي اليويو" كلمة مشتقة من كرة اليويو التي يجذبها الأطفال للأعلى فتسقط مجددا وتستمر في الصعود والهبوط طويلا.

وفي مدينة مانشستر يوجد ناديان ضمن الأكبر في العالم حاليا. الأحمر والأزرق لونيهما، ومن يفوز تتلون المدينة بألوانه.

ورغم ما للفريقين من تاريخ ناصع وحاضر رائع، لكن ثمة ما يعكر صفوهما في بعض حقب التاريخ.

مانشستر يونايتد

بين 135 عاما للدوري الإنجليزي منذ بدايته، قضى 22 موسما منهم في الدرجة الأدنى.

بعد أول موسمين في الدوري الممتاز، قضى مانشستر يونايتد 11 موسما متتاليا في الدرجة الأدنى بين 1895 وحتى 1906 حين صعد واستمر طويلا في الدرجة الأولى.

في موسم 1921/1922 هبط مانشستر يونايتد للدرجة الأدنى، لكنهم صعدوا بعد 3 مواسم واستمروا في الممتاز مرة أخرى من 1925 وحتى 1931، ليهبطوا مرة أخرى.

وبعد 5 مواسم في الدرجة الثانية، صعد للممتاز في 1936/1937 ثم هبط في الموسم ذاته، ليصعد في الموسم التالي.

وفي تلك الفترة التي اعتاد مانشستر يونايتد فيها الهبوط والصعود، أطلق الإعلام الإنجليزي عليهم لقب "النادي اليويو"، وكانت فرصة لجمهور مانشستر سيتي كي يعايرهم بهذا اللقب في المدرجات.

مانشستر سيتي

ربما أن تاريخ مانشستر يونايتد من البطولات يساوي أضعاف ما حققه مانشستر سيتي، لكن الفريق الأزرق كان يتفوق في مرات المشاركة بالدوري رغم كل ذلك.

هذا التفوق انتهى منذ فترة الثمانينيات. على مدار108 موسم تواجد فيهم مانشستر سيتي بالكرة الإنجليزية، قضى 25 موسما فقط في الدرجات الأدنى.

وضمن المرات الـ 25، كان 9 مواسم منهم في الفترة من 1989 وحتى 2002.

في تلك الفترة كان مانشستر سيتي دائم الصعود ثم الهبوط للدرجة الأدنى، لدرجة أنهم في موسم 1998/1999 حين كان كأس العالم يعقد في فرنسا، كانوا هم يلعبون في دوري الدرجة الثالثة.

ومن هنا، انضم مانشستر سيتي لقائمة الأندية التي اكتسبت لقب "النادي اليويو".

أندية أخرى

قطبي مانشستر ليسا فقط من يطلق عليهما هذا اللقب بالطبع. القائمة تطول ولعل أحدث من اكتسبوا ذلك اللقب كانا وست بروميتش وكريستال بالاس.

ولعل وست بروميتش منذ عام 2002 وحتى 2010 أعطى نموذج مثالي لـ "نادي اليويو"، فصعدوا للدوري الممتاز 4 مرات وهبطوا بعد صعودهم في 3 مناسبات.