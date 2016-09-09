أرقام في الجول – ماذا قدم سترلينج ليفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

بعدما واجه انتقادات كثيرة من الجماهير والصحافة الإنجليزية في الموسم الماضي بسبب مستواه المتواضع، ظهر رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بمستوى مختلف تماما مع فريقه منذ انطلاق هذا الموسم.

وفاز رحيم سترلينج صاحب الـ21 عاما بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أغسطس الماضي، بعد منافسة مع كل من إدين أزار صانع ألعاب تشيلسي وأنطونيو فالنسيا ظهير أيمن مانشستر يونايتد، وكورتيس ديفيز مدافع هال سيتي. (طالع التفاصيل)

وكان سترلينج حديث الصحافة الإنجليزية وقت انتقاله لمانشستر سيتي قادما من ليفربول في صفقة تاريخيه وصلت إلى 44 مليون جنيه إسترليني، وظهر بعدها بمستوى ضعيف طوال الموسم وانهالت الصحافة بالهجوم عليه قبل أن يتبدل مستواه مع جوسيب جوارديولا المدير الفني الجديد للفريق.

جوارديولا استبدل مركز سترلينج من الجناح الأيسر للجناح الأيمن حتى يناسب طريقة اللعب وبالفعل ظهر الشاب الإنجليزي بمستوى مميز في هذا المركز.

ويستعرض معكم FilGoal.com ماذا قدم سترلينج في أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي ليفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.

لعب سترلينج مع مانشستر سيتي مباريات الدوري الثلاث في أغسطس أمام سندرلاند وستوك سيتي ووست هام يونايتد، وفاز سيتي بجميع المباريات السابقة.

سجل سترلينج هدفين وصنع مثلهما في المباريات الثلاث، وتسبب في ركلة جزاء خلال مباراة سندرلاند.

وحصل رحيم على جائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي ووست هام التي سجل فيها هدفين من ثلاثية فريقه.

شارك سترلينج في جميع دقائق المباريات بواقع 270 دقيقة وهو أكثر لاعبي مانشستر سيتي مشاركة في عدد الدقائق بالتساوي مع الحارس ويلي كاباييرو.

وأكمل النجم الإنجليزي الشاب تمريرات صحيحة بنسبة 80% في المباريات الثلاثة.

وساهم في تصدر فريقه لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وبخلاف الدوري الإنجليزي لعب سترلينج مباراة مع مانشستر سيتي في أغسطس أمام ستيوا بوخاريست في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا صنع فيها هدفين وتسبب في ركلة جزاء لفريقه.

ويستعد حاليا مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد غدا السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.